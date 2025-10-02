Menu
"CEO Fraud". PJ detém dois suspeitos no aeroporto de Lisboa

02 out, 2025 - 15:14 • Lusa

Foram apreendidos "documentos e sistemas informáticos" usados na prática dos crimes, que geraram proveitos na ordem dos 850 mil euros.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve no aeroporto de Lisboa dois suspeitos de crimes de associação criminosa, burla qualificada, falsificação de documentos e branqueamento, cometidos no âmbito do esquema "CEO Fraud" e com proveitos na ordem dos 850 mil euros.

Em comunicado divulgado esta quinta-feira, a PJ adiantou que as detenções na quarta-feira de um homem e uma mulher, de 30 e 28 anos, ambos estrangeiros, aconteceram no seguimento de um mandado de detenção emitido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Matosinhos.

"Através do esquema vulgarmente conhecido por "CEO Fraud", os suspeitos, cidadãos estrangeiros, agiram integrados numa organização mais ampla, da qual faziam parte outros dois já anteriormente detidos em novembro de 2024, no âmbito da investigação a decorrer há vários meses na Diretoria do Norte da PJ", explicou a PJ.

Esta polícia adianta ainda que foram apreendidos "documentos e sistemas informáticos" usados na prática dos crimes.

"Os elementos recolhidos e consolidados permitem concluir que os suspeitos são operacionais de uma organização criminosa de caráter transnacional que, através das contas bancárias abertas em nome das falsas identidades individuais e das sociedades que criaram, faziam circular fundos de proveniência ilícita, com origem em diferentes crimes, designadamente informáticos ou cometidos por meio informático", acrescentou a Polícia Judiciária no comunicado.

Os suspeitos serão presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal de Matosinhos, para aplicação de medidas de coação.

