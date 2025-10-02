Menu
Gripe das Aves. Quase 1.900 focos na Europa no último ano, Portugal soma 27

02 out, 2025 - 15:12 • Lusa

Só no último mês foram confirmados 75 focos, 63 dos quais em aves selvagens.

Quase 1.900 focos de gripe das aves foram reportados na Europa, entre outubro de 2024 e setembro de 2025, a maioria na Hungria, com Portugal a somar 27, segundo dados da DGAV -- Direção-Geral de Alimentação e Veterinária.

De 01 de outubro de 2024 a 19 de setembro deste ano foram contabilizados 1.876 focos de gripe das aves, 1.159 dos quais em aves selvagens.

Deste total, 563 foram detetados em aves de capoeira e 154 em aves em cativeiro.

Por país, destacam-se a Hungria (343 focos), Alemanha (279), Países Baixos (234), Polónia (208) e Itália (152).

Depois surgem Áustria (72), Espanha (63), Bélgica (55), França (50), Eslovénia (48), República Checa (46), Noruega (46), Islândia (33), Portugal (27), Moldova (26), Eslováquia (24) e Irlanda (23).

Com menos de 20 focos aparecem Dinamarca (19), Suécia (14), Bulgária (14), Croácia (13), Reino Unido (13), Roménia (12), Turquia (10), Suíça (nove), Ucrânia (oito), Finlândia (sete), Albânia (sete), Sérvia (cinco), Lituânia (cinco) e Grécia (três).

Abaixo disto estão a República da Macedónia do Norte (dois), Ilhas Faroé (dois), Bósnia-Herzegovina (dois), Letónia (um) e Estónia (um).

Só no último mês foram confirmados 75 focos, 63 dos quais em aves selvagens.

A liderar surge Espanha (32), seguida pela Noruega (24).

Seguem-se a Alemanha (seis), Portugal (cinco), Países Baixos (três), Bulgária (três) e França (dois).

A transmissão do vírus para humanos acontece raramente, tendo sido reportados casos esporádicos em todo o mundo. Contudo, quando ocorre, a infeção pode levar a um quadro clínico grave.

Tópicos
Saiba Mais
