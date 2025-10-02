Menu
  Noticiário das 9h
  02 out, 2025
Incêndio deflagra em prédio perto da Assembleia da República

02 out, 2025 - 09:08 • Redação

É já o segundo incêndio no mesmo prédio esta semana.

Um incêndio deflagrou, na manhã desta quinta-feira, na cobertura de um prédio da rua dos Prazeres, em Lisboa, perto da Assembleia da República.

Este é já o segundo incêndio no mesmo prédio esta semana, depois de terça-feira à noite ter deflagrado um fogo na mesma cobertura.

O alerta foi dado por volta das 7h25 e segundo a página da Proteção Civil, o fogo está já em fase de resolução.

Até ao momento, não há registo de feridos.

No local estão 19 operacionais, apoiados por quatro viaturas.

