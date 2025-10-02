Manifestantes pró-Palestina cortam trânsito em Lisboa e Porto

02 out, 2025 - 20:38 • João Maldonado , com Lusa
Centenas de manifestantes pró-Palestina e da Flotilha Humanitária bloquearam esta quinta-feira o trânsito em Lisboa e no Porto.
No final de um protesto junto à Embaixada de Israel em Lisboa, na rua António Enes, junto ao Saldanha, os manifestantes desfilaram pelas ruas da cidade. Pelas 21h20, dirigiam-se para a zona do Marquês de Pombal.
A Polícia de Segurança Pública (PSP) foi cortando o trânsito à passagem do protesto que não estava programado.
Os manifestantes concentraram depois, na Rua Augusto, junto ao local onde decorre um debate entre os candidatos à Câmara de Lisboa.
“Israel é um Estado assassino. Viva a luta do povo palestino” ou "Palestina vencerá" são algumas das palavras de ordem.
No Porto, centenas de manifestantes a favor da causa palestiniana bloquearam o trânsito na Praça D. João I, no Porto, durante a manifestação marcada para aquele local.
Os manifestantes deixaram o espaço pedonal, em frente ao Teatro Municipal Rivoli, e cortaram o trânsito pelas 20h00, levando a que a polícia redirecionasse o trânsito.
Na praça ouvem-se cânticos com frases como "Viva a luta do povo palestino, Israel é um Estado assassino" e palavras de ordem como "Palestina Livre".
Por entre os cerca de mil manifestantes presentes na Praça D. João I podem ver-se dezenas de bandeiras da Palestina e cartazes que reivindicam liberdade para os integrantes dos barcos intercetados da Flotilha Global Sumud, entre os quais se encontram Mariana Mortágua e Sofia Aparício.
Após cortarem o trânsito, os manifestantes iniciaram, de forma espontânea, uma marcha de alguns metros pela Rua de Passos Manuel, tento parado nos primeiros semáforos, onde continuam a impedir a circulação rodoviária.
[notícia atualizada às 23h05]