  • Noticiário das 23h
  • 02 out, 2025
Manifestantes pró-Palestina cortam trânsito em Lisboa e Porto

02 out, 2025 - 20:38 • João Maldonado , com Lusa

Protesto na capital começou na Embaixada de Israel e dirige-se para o Marquês. No Porto, os manifestantes estão na na Praça D. João I.

Centenas de manifestantes pró-Palestina e da Flotilha Humanitária bloquearam esta quinta-feira o trânsito em Lisboa e no Porto.

No final de um protesto junto à Embaixada de Israel em Lisboa, na rua António Enes, junto ao Saldanha, os manifestantes desfilaram pelas ruas da cidade. Pelas 21h20, dirigiam-se para a zona do Marquês de Pombal.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) foi cortando o trânsito à passagem do protesto que não estava programado.

Os manifestantes concentraram depois, na Rua Augusto, junto ao local onde decorre um debate entre os candidatos à Câmara de Lisboa.

“Israel é um Estado assassino. Viva a luta do povo palestino” ou "Palestina vencerá" são algumas das palavras de ordem.

"Esta ação de Israel é completamente errada". Detenções na flotilha humanitária motivam protestos por todo o mundo
No Porto, centenas de manifestantes a favor da causa palestiniana bloquearam o trânsito na Praça D. João I, no Porto, durante a manifestação marcada para aquele local.

Os manifestantes deixaram o espaço pedonal, em frente ao Teatro Municipal Rivoli, e cortaram o trânsito pelas 20h00, levando a que a polícia redirecionasse o trânsito.

Na praça ouvem-se cânticos com frases como "Viva a luta do povo palestino, Israel é um Estado assassino" e palavras de ordem como "Palestina Livre".

Por entre os cerca de mil manifestantes presentes na Praça D. João I podem ver-se dezenas de bandeiras da Palestina e cartazes que reivindicam liberdade para os integrantes dos barcos intercetados da Flotilha Global Sumud, entre os quais se encontram Mariana Mortágua e Sofia Aparício.

Após cortarem o trânsito, os manifestantes iniciaram, de forma espontânea, uma marcha de alguns metros pela Rua de Passos Manuel, tento parado nos primeiros semáforos, onde continuam a impedir a circulação rodoviária.

[notícia atualizada às 23h05]

