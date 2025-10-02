Manifestantes pró-Palestina cortam trânsito em Lisboa e Porto

Centenas de manifestantes pró-Palestina e da Flotilha Humanitária bloquearam esta quinta-feira o trânsito em Lisboa e no Porto.

No final de um protesto junto à Embaixada de Israel em Lisboa, na rua António Enes, junto ao Saldanha, os manifestantes desfilaram pelas ruas da cidade. Pelas 21h20, dirigiam-se para a zona do Marquês de Pombal.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) foi cortando o trânsito à passagem do protesto que não estava programado.

Os manifestantes concentraram depois, na Rua Augusto, junto ao local onde decorre um debate entre os candidatos à Câmara de Lisboa.

“Israel é um Estado assassino. Viva a luta do povo palestino” ou "Palestina vencerá" são algumas das palavras de ordem.