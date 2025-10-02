Marcelo informa BE que portugueses detidos estão num porto israelita

O Bloco de Esquerda (BE) avançou esta quinta-feira ter sido informado pelo Presidente da República de que os quatro portugueses detidos a propósito da flotilha humanitária "Global Sumud" se encontram num porto israelita.

Em declarações aos jornalistas depois da audiência com Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém (Lisboa), Fabian Figueiredo, dirigente do BE, acrescentou que existe a possibilidade de a embaixadora de Portugal em Israel visitar Mariana Mortágua, Sofia Aparício, Miguel Duarte e o quarto português que se confirmou que também seguia para Gaza.

"Quero dizer-vos, desde já, que nenhuma informação relevante nos foi comunicada por parte do Governo. Foi pelo Presidente da República, agora, que soubemos que os quatro portugueses que se encontram em terra num porto israelita e que existe a possibilidade, ainda não confirmada, de os cidadãos portugueses e as cidadãs portuguesas serem visitados pela Embaixadora de Portugal em Israel", afirmou o ex-líder parlamentar do BE.

Fabian Figueiredo teceu fortes críticas ao Governo, nomeadamente ao ministro dos Negócios Estrangeiros, por não ter aceitado os dois pedidos de audiência feitos pelo partido e por não fornecer informação sobre o paradeiro dos portugueses e as medidas a tomar.

"Do que estamos a falar, desde o momento da detenção até à presente hora, o Ministério dos Negócios Estrangeiros não fez uma única comunicação sobre o paradeiro dos portugueses e das portuguesas, sobre o seu estado de saúde, sobre os próximos passos diplomáticos. (...) Toda essa informação foi-nos comunicada pelo Senhor Presidente da República", apontou.

Referindo os exemplos de outros países europeus, o dirigente do BE instou o executivo de Luís Montenegro a convocar o embaixador de Israel em Portugal para lhe pedir esclarecimentos e apresentar o seu protesto por estas detenções, que classificou de "ilegais".

Acompanhado de Jorge Costa e Joana Mortágua, também membros do BE, apelou a que a sociedade civil utilize "todos os meios para garantir a libertação de todos os integrantes da flotilha humanitária".

"(Isto) significa, nomeadamente, hoje estarmos presentes em força, às 18h, em frente à Embaixada israelita em Lisboa. Porque se os governos falham, é à sociedade civil que cabe obrigatoriamente a agir", rematou.

Quatro portugueses - incluindo a líder bloquista Mariana Mortágua, a atriz Sofia Aparício e o ativista Miguel Duarte - foram detidos na noite desta quarta-feira pelas forças de segurança de Telavive, quando seguiam a bordo de uma embarcação da flotilha humanitária "Global Sumud". O objetivo era entregar ajuda humanitária à população de Gaza.

Na sequência das detenções, o Bloco de Esquerda pediu uma audiência ao Presidente da República e ao ministro dos Negócios Estrangeiros. Até ao momento, apenas Marcelo Rebelo de Sousa respondeu ao pedido.

Em entrevista à CNN Portugal, esta quinta-feira, o ministro Paulo Rangel esclareceu que o Governo tem estado em permanente contacto com as autoridades e familiares. Citando fontes israelitas, garantiu que todos os portugueses estão a ser tratados "de forma respeitosa e sem violência".

Em reação às críticas que Fabian Figueiredo tem feito, Rangel afirmou que esteve em contacto com duas altas dirigentes do BE, sem relevar nomes dada a "delicadeza" da situação.

Em declarações aos jornalistas, na manhã desta quinta-feira, em Copenhaga, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, garantiu todo o apoio aos portugueses detidos, sublinhando que o objetivo do Governo é que regressem em segurança.