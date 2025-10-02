Operação “Gambérria”. PJ detém mais um suspeito de rede milionária de imigração ilegal

A Polícia Judiciária (PJ) deteve mais um elemento de um grupo criminoso que se dedicava à prática reiterada de crimes auxílio à imigração ilegal, associação de auxílio à imigração ilegal, corrupção, branqueamento de capitais e falsificação de documentos.

Em comunicado enviado à Renascença, a PJ indica que o detido é um homem estrangeiro com 37 anos e sem antecedentes criminais conhecidos em Portugal. Foi presente no Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC) e ficou em prisão preventiva.

De acordo com a PJ, foram cumpridos três mandados de busca e apreendido diverso material de que se destaca “um enorme acervo de documentação utilizada em processos de legalização irregular de estrangeiros, um veículo automóvel, uma pistola calibre 7, 65 mm. Munições, dois pares de algemas, coletes táticos, um detetor de metais, sofisticados equipamentos eletrónicos para copiar/captar códigos de segurança para abertura remota, clonar cartões, inibidor de sinais de comunicações “jammer”, um binóculo de visão noturna, um mini gravador laser (que pode ser usado em falsificações), peças em metal que estavam a ser trabalhadas para conceção do que aparenta ser uma pistola metralhadora, dinheiro em numerário e equipamentos informáticos”.

O grupo foi desmantelado no passado mês de maio, no âmbito da Operação “Gambérria”. Na altura foram detidas 13 pessoas, entre as quais sete empresários, uma advogada e uma funcionária da Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Da complexa investigação em curso, iniciada em setembro de 2023, resultou que “este grupo criminoso terá vindo a dedicar-se à legalização irregular e massiva de cidadãos estrangeiros em Portugal, obtendo proventos financeiros na ordem dos milhões de euros”, indica a PJ.