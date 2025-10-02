PJ detém suspeito de tentativa de homicídio no Barreiro

A PJ localizou e deteve fora de flagrante delito um homem fortemente indiciado por tentativa de homicídio de um jovem de 28 anos no Barreiro, distrito de Setúbal, que terá sido escolhido aleatoriamente.

Segundo a Polícia Judiciária, o detido, de nacionalidade portuguesa, com 36 anos, esfaqueou no passado dia 11 de setembro um homem de 28 anos com quem fez uma viagem de barco desde o Terreiro do Paço, em Lisboa, até ao Barreiro, "não existindo durante o percurso qualquer interação entre ambos".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Elementos do Departamento de Investigação Criminal de Setúbal apuraram que já no terminal fluvial do Barreiro, após saírem do barco, o suspeito seguiu a vítima e com uma arma branca fez-lhe um golpe no pescoço, abandonando de imediato o local.

A vítima foi assistida de imediato e transportada para uma unidade hospitalar.

O suspeito veio a ser intercetado pouco depois, na zona da Moita, por elementos da PSP, "tendo sido detido apenas e só pela posse de uma arma proibida", que mais tarde se veio a verificar ser a mesma utilizada para o crime de homicídio na forma tentada.

Na altura, o homem foi identificado e solto, sendo notificado para comparecer no tribunal no dia seguinte, mas que, segundo fonte contactada pela Lusa, fugiu para Espanha.

No decurso das diligências realizadas pela PJ, foi possível apurar que o suspeito efetuava diariamente a viagem de barco entre Lisboa e o Barreiro e que, durante essas viagens, abordava de forma aleatória e sem motivo aparente, outras vítimas a quem também agrediu, utilizando por vezes a arma branca apreendida.

O detido, sem antecedentes criminais em Portugal, terá regressado ao país e acabou por ser detido, sendo agora ouvido em primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação, que neste caso poderão passar pela prisão preventiva.