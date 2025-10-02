Menu
Crime

PJ deteve suspeito de matar colega de quarto em Vila Real

02 out, 2025 - 12:15 • Olímpia Mairos

Morte terá sido provocada por um objeto de madeira.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 44 anos, suspeito da autoria de um crime de homicídio ocorrido no dia 27 de setembro, em Vila Real.

Segundo a PJ, os factos tiveram lugar numa habitação onde o detido e a vítima residiam em quartos arrendados.

De acordo com o comunicado, “o arguido, por motivo fútil, munido de um artefacto em madeira disferiu uma pancada violenta no corpo da vítima, um homem com 45 anos, determinando-lhe a morte”.

O suspeito será presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.

