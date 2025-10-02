Professores já podem pedir apoio à deslocação

Os professores já podem candidatar-se ao apoio extraordinário à deslocação, dado que a plataforma do Sistema Interativo de Gestão de Recursos Humanos da Educação (SIGRHE) já está disponível.

Em julho, o Governo anunciou o alargamento deste subsídio a todos os professores que estejam colocados a mais de 70 quilómetros da sua residência, estimando que mais de oito mil docentes beneficiem da medida.

O valor do apoio pode ir dos 150 aos 450 euros, mas, no caso de professores deslocados em escolas localizadas em Quadros de Zona Pedagógica considerados carenciados, o apoio varia entre os 165 e os 500 euros.

Esta segunda-feira, a Renascença noticiou que a plataforma do SIGRHE ainda não estava operacional, quando o Ministério da Educação, Ciência e Inovação garantiu que o mesmo aconteceria após a publicação do Decreto-Lei nº 108/2025, no dia 19 de setembro.

Questionado sobre o atraso, o gabinete de Fernando Alexandre garantiu à Renascença que a plataforma ficaria disponível esta semana, depois de "concluídas as atualizações necessárias na aplicação".

O ministério reafirmou ainda que os professores não vão sair prejudicados, pois o "pagamento do apoio terá retroativos à data de 1 de setembro ou à data de início de contrato".