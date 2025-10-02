PSP resgatou dois turistas perdidos nas serras do norte da Madeira

Um casal de turistas, com 32 e 37 anos, perdeu-se nas serras de São Vicente, no norte da Madeira, e foi resgatado na madrugada de quarta-feira pela Brigada de Busca e Salvamento da PSP, indicou hoje a autoridade policial.

"O pedido de socorro partiu da parte dos mesmos, tendo contactado a Central 112 pelas 21:30 [de terça-feira] e informado que encontravam-se em zona desconhecida, numa levada existente no concelho de São Vicente", explica a Polícia de Segurança Pública em comunicado.

Os turistas indicaram estar "desorientados e desnutridos" e, dadas as fracas condições de visibilidade, optaram por permanecer no local onde se encontravam.

"Após articulação com o Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC), foi decidido acionar a Brigada de Busca e Salvamento da PSP, tendo estes se deslocado para o local e realizado as primeiras diligências para a sua localização, com a ajuda de coordenadas de referência entretanto fornecidas pelos desaparecidos", adianta a autoridade policial.

Os turistas foram detetados às 01:45 numa levada e resgatados para zona segura, onde foram assistidos e depois transportados para uma unidade de alojamento local.

No comunicado, a PSP e o SRPC alertam a população, em especial os turistas, para os cuidados a ter na realização de percursos pedestres, nomeadamente o uso de vestuário e equipamento adequado, a alimentação e a realização das caminhadas em horário diurno e em trilhos recomendados.