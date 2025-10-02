Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 02 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

segurança

PSP resgatou dois turistas perdidos nas serras do norte da Madeira

02 out, 2025 - 14:28 • Lusa

Os turistas indicaram estar "desorientados e desnutridos" e, dadas as fracas condições de visibilidade, optaram por permanecer no local onde se encontravam.

A+ / A-

Um casal de turistas, com 32 e 37 anos, perdeu-se nas serras de São Vicente, no norte da Madeira, e foi resgatado na madrugada de quarta-feira pela Brigada de Busca e Salvamento da PSP, indicou hoje a autoridade policial.

"O pedido de socorro partiu da parte dos mesmos, tendo contactado a Central 112 pelas 21:30 [de terça-feira] e informado que encontravam-se em zona desconhecida, numa levada existente no concelho de São Vicente", explica a Polícia de Segurança Pública em comunicado.

Os turistas indicaram estar "desorientados e desnutridos" e, dadas as fracas condições de visibilidade, optaram por permanecer no local onde se encontravam.

"Após articulação com o Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC), foi decidido acionar a Brigada de Busca e Salvamento da PSP, tendo estes se deslocado para o local e realizado as primeiras diligências para a sua localização, com a ajuda de coordenadas de referência entretanto fornecidas pelos desaparecidos", adianta a autoridade policial.

Os turistas foram detetados às 01:45 numa levada e resgatados para zona segura, onde foram assistidos e depois transportados para uma unidade de alojamento local.

No comunicado, a PSP e o SRPC alertam a população, em especial os turistas, para os cuidados a ter na realização de percursos pedestres, nomeadamente o uso de vestuário e equipamento adequado, a alimentação e a realização das caminhadas em horário diurno e em trilhos recomendados.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 02 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vida"

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vid(...)

Andrézito, já te tenho dito…

Andrézito, já te tenho dito…

Raimundo descreve OE como "circo"

Raimundo descreve OE como "circo"

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado