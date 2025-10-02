Seis detidos em Coruche por caça em área não autorizada

A Guarda Nacional Republicana deteve seis homens, com idades entre os 46 e os 67 anos, por caça em área não autorizada, no concelho de Coruche.

Em comunicado, a força de segurança indica que no seguimento de uma denúncia relativa à prática do ato venatório numa herdade situada naquele concelho, os elementos do SEPNA deslocaram-se ao local, onde “constataram que um grupo de seis caçadores exercia a atividade de caça, com uma autorização que já se encontrava caducada”.

A ação culminou na detenção dos indivíduos em flagrante delito e na apreensão de diverso material, com destaque para seis armas de fogo, quatro miras, um silenciador e dez munições.

Os detidos foram constituídos arguidos e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Coruche.

A ação foi desenvolvida pelo Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) de Coruche e contou com o reforço dos militares do Posto Territorial de Coruche.

A Guarda Nacional Republicana lembra que, através do SEPNA, tem como preocupação diária a proteção dos animais, apelando à denúncia de situações de âmbito ambiental. Para o efeito, poderá ser utilizada a Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520) que funciona em permanência para a denúncia de infrações ou esclarecimento de dúvidas.