Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 02 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Seis detidos em Coruche por caça em área não autorizada

02 out, 2025 - 09:03 • Olímpia Mairos

No decurso da operação, foram apreendidas seis armas de fogo, quatro miras, um silenciador e dez munições.

A+ / A-

A Guarda Nacional Republicana deteve seis homens, com idades entre os 46 e os 67 anos, por caça em área não autorizada, no concelho de Coruche.

Em comunicado, a força de segurança indica que no seguimento de uma denúncia relativa à prática do ato venatório numa herdade situada naquele concelho, os elementos do SEPNA deslocaram-se ao local, onde “constataram que um grupo de seis caçadores exercia a atividade de caça, com uma autorização que já se encontrava caducada”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A ação culminou na detenção dos indivíduos em flagrante delito e na apreensão de diverso material, com destaque para seis armas de fogo, quatro miras, um silenciador e dez munições.

Os detidos foram constituídos arguidos e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Coruche.

A ação foi desenvolvida pelo Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) de Coruche e contou com o reforço dos militares do Posto Territorial de Coruche.

A Guarda Nacional Republicana lembra que, através do SEPNA, tem como preocupação diária a proteção dos animais, apelando à denúncia de situações de âmbito ambiental. Para o efeito, poderá ser utilizada a Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520) que funciona em permanência para a denúncia de infrações ou esclarecimento de dúvidas.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 02 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vida"

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vid(...)

Andrézito, já te tenho dito…

Andrézito, já te tenho dito…

Raimundo descreve OE como "circo"

Raimundo descreve OE como "circo"

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado