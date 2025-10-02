Menu
Suspeito de incêndios em Alfama detido pela PJ

02 out, 2025 - 12:26 • Olímpia Mairos

Os incêndios foram praticados com recurso a chama direta, visando um contentor de resíduos e três motociclos.

A+ / A-

A Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, deteve um homem suspeito de dois crimes de incêndio urbano, ocorridos nas madrugadas de 7 e 18 de agosto, em Alfama, Lisboa.

Em comunicado, a PJ indica que “os incêndios foram praticados com recurso a chama direta, visando um contentor de resíduos e três motociclos”.

Ainda segundo a polícia de investigação criminal, em um dos incêndios houve “perigo de propagação para as habitações existentes no local”.

O suspeito, de 56 anos, foi presente a primeiro interrogatório judicial de arguido detido, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de apresentações periódicas às autoridades.

