Tripulantes resgatados após veleiro danificado por orcas

Três tripulantes que seguiam a bordo de um veleiro com bandeira britânica foram auxiliados esta quinta-feira depois de a embarcação ter sofrido danos no leme após uma interação com orcas, revelou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

O caso ocorreu a cerca de nove milhas náuticas (aproximadamente 16,7 quilómetros) a sudoeste da barra de Viana do Castelo, tendo sido a Estação Salva-vidas de Viana do Castelo que auxiliou as três pessoas, depois de um alerta recebido pelas 10h51, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa).

A AMN adianta que, após o alerta, "foram de imediato ativados tripulantes da Estação Salva-vidas de Viana do Castelo, que prontamente prestaram auxílio às três pessoas a bordo, que se encontravam bem fisicamente, sem necessidade de assistência médica".

"Devido aos danos provocados no leme do veleiro, a embarcação da Estação Salva-vidas efetuou o acompanhamento até à entrada da barra, tendo posteriormente rebocado o mesmo para a Marina de Viana do Castelo, por forma a minimizar o risco para a segurança da navegação", adianta a nota.

Segundo a AMN, o "veleiro só poderá voltar a navegar após ser alvo de uma vistoria, a fim de garantir as condições de navegação".

O Comando Local da Polícia Marítima de Viana do Castelo tomou conta da ocorrência.