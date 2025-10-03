Aberto concurso público para ser feito estudo do transporte público ferroviário

O Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) lançou um concurso público para serviços de consultoria económico-financeira para um estudo de diagnóstico do mercado de serviço público de transporte ferroviário de passageiros por 220 mil euros.

Num anúncio, publicado em Diário da República, lê-se que o prazo de execução deste contrato é de 80 dias.

Segundo o caderno de encargos, publicado na plataforma Acingov, a contratação destes serviços tem como objetivo "a elaboração de um estudo de diagnóstico do(s) mercado(s) de serviços públicos de transporte ferroviário de passageiros", incidindo sobre diversas temáticas.

De acordo com o documento, este trabalho irá debruçar-se sobre a "performance económico-financeira da indústria em Portugal" com identificação dos principais motivos de custos e inclui um "estudo económico das concessões da CP e da Fertagus - análise da oferta e da procura, receitas/custos e remuneração do capital investido e performance operacional (continuidade de serviços, cancelamentos, atrasos)".

Pretende ainda realizar um "benchmarking", ou seja, um estudo comparativo, com outros Estados-Membros da União Europeia sobre "os modelos de concessões de serviço público, incluindo o modelo de acesso ao mercado, o modelo de gestão e exploração operacional, o financiamento da operação, modelo tarifário, o regime de propriedade do material circulante, o modelo de "governance" e regime de supervisão e penalidades".

O estudo tem ainda como objetivo a caracterização do mercado de material circulante, a "segmentação do mercado consoante os vários perfis da procura", a "substituibilidade e complementaridade com outros modos de transportes", o mercado laboral, entre outras questões.