Anjos vs Joana Marques. O que diz a sentença da juíza?

O juízo central cível de Lisboa absolveu a humorista Joana Marques no processo que lhe foi movido pelos irmãos Nélson e Sérgio Rosado, membros da banda Anjos.

A Renascença teve acesso às 37 páginas da decisão da juíza Francisca Preto. No documento, a juíza desmonta todas as questões levantadas pelos cantores Anjos que pediam à humorista Joana Marques uma indemnização de mais de um milhão de euros por um vídeo manipulado, com carácter humorístico, relativo à atuação do Hino Nacional no Moto GP. A juíza considera que o conteúdo do vídeo produzido por Joana Marques foi uma “criação humorística”, “parodiando a atuação musical dos Anjos, mas mantendo-a íntegra”, salvo alguns planos.

Segundo a juíza, o vídeo transmite a opinião da ré (Joana Marques) sobre a transmissão, "opinião que a mesma tem direito a expressar e que não derrapa para ofensa pessoal e gratuita”.

A magistrada lembra que o humor “usa métodos inventivos, gozando de uma maior liberdade na reportagem da realidade", que "entrecruza com imaginação, dando vida, muitas vezes, a verdadeiras caricaturas do real”.

Na sentença levanta-se a questão: Pode o humor ofender? Sim e não, diz a juíza. “Depende da sensibilidade de cada um”.

Quanto ao impacto que o vídeo teve - e que levou os artistas a alegar sérios danos - diz a justiça que “não podemos dizer que a ré teve a intenção de ampliar o potencial humorístico desta forma" ou se foi um "excesso de escrutínio do público ansioso por pormenores negativos acerca dos Anjos”.

"Não encontramos quaisquer elementos que permitam a responsabilização da ré, não descortinando qualquer ilícito”, é dito, pelo que "não se pode imputar à ré a responsabilidade pelos comentários efetuados à publicação”.

Na argumentação da decisão conhecida esta sexta-feira, contesta-se o facto da banda defender que, por Joana Marques ser uma figura influente, deveria abster-se de publicar vídeos. Isso, diz a juíza, “convoca a autocensura preventiva, fatal para a liberdade de expressão”, que não pode ser aceite.

No fundo, conclui-se que “resulta provado que a origem da polémica se encontra na transmissão com erros técnicos e não na publicação humorística”. Francisca Preto afirma, também, que "o humor pode limitar-se a divertir" mas pode também "servir para nos tornar conscientes de questões humanas, sociais, religiosas, políticas e económicas com relevo para a vida em sociedade".

"Deve a ação improceder na totalidade”, termina a decisão.