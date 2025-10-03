Calor mantém-se com previsão de chuva para esta sexta e sábado

O primeiro fim de semana de outubro arranca com temperaturas acima do habitual para esta época do ano.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), esta sexta-feira o céu deverá apresentar-se parcialmente nublado por nuvens altas e, de forma geral, muito nublado no litoral, com algumas abertas durante a tarde. Há ainda possibilidade de chuva fraca ou chuvisco no litoral no final do dia.

O vento será fraco, tornando-se fraco a moderado de oeste/noroeste a partir da tarde. Prevê-se uma descida da temperatura máxima, sobretudo junto à faixa costeira.

As temperaturas mínimas devem variar entre os 10 ºC em Bragança e os 19 ºC em Faro, enquanto as máximas oscilarão entre os 20 ºC em Braga, Porto e Aveiro e os 32 ºC em Évora e Beja.

Os concelhos de Bragança, Vimioso e Miranda do Douro encontram-se em perigo máximo de incêndio rural e vários concelhos do Interior Norte, Centro e Sul do país em risco muito elevado.

No sábado, o céu estará muito nublado, diminuindo temporariamente durante a tarde, e apresentando-se em geral pouco nublado no interior. Estão previstos períodos de chuva fraca no Minho e Douro Litoral, podendo estender-se ao litoral do Centro até meio da manhã. Haverá uma ligeira descida da temperatura no interior e uma pequena subida no litoral.

Já no domingo, espera-se uma subida ligeira da temperatura máxima no litoral das regiões Norte e Centro. O céu deverá apresentar-se muito nublado de manhã, mas a nebulosidade diminuirá gradualmente, tornando-se pouco nublado ou limpo a partir do final da manhã.