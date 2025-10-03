Menu
Detido em Lisboa português condenado em França por crimes sexuais contra as netas

03 out, 2025 - 13:09 • Olímpia Mairos

A Polícia Judiciária (PJ), através da Unidade de Informação Criminal, deteve, na zona de Lisboa, um cidadão nacional, de 75 anos, condenado em França a cinco anos de prisão, por crimes sexuais contra as netas de 6 e 12 anos.

Em comunicado, a PJ indica que abusos sexuais ocorreram entre 2010 e 2012, “durante uma visita à casa de família do filho, numa localidade em França”.

O homem, detido no âmbito do cumprimento de um mandado de detenção europeu será presente ao Tribunal da Relação de Lisboa, para decisão e aplicação de medida de coação.

