Incêndio em prédio da Amadora deixa quatro pessoas desalojadas

03 out, 2025 - 20:16 • Lusa
Quatro pessoas ficaram desalojadas esta sexta-feira devido a um incêndio num prédio de quatro andares na Amadora, disse à Lusa fonte da Proteção Civil do município, indicando haver dois feridos ligeiros.
O alerta para o incêndio, na Rua César de Oliveira, na Mina de Água, foi dado às 15h10.
Após a intervenção dos bombeiros, foi feita uma avaliação das condições habitacionais do edifício, confirmando-se quatro desalojados, que estão "a ser acompanhados pela Proteção Civil municipal e pela Divisão de Intervenção Social [da câmara]".
"Em princípio, vão ficar em casas de familiares até se conseguirem verificar as condições de voltarem para as suas casas", referiu a fonte.