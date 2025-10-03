Menu
  • Noticiário das 21h
  • 03 out, 2025
Incêndio em prédio da Amadora deixa quatro pessoas desalojadas

03 out, 2025 - 20:16 • Lusa

Duas pessoas sofreram ferimentos ligeiros.

Quatro pessoas ficaram desalojadas esta sexta-feira devido a um incêndio num prédio de quatro andares na Amadora, disse à Lusa fonte da Proteção Civil do município, indicando haver dois feridos ligeiros.

O alerta para o incêndio, na Rua César de Oliveira, na Mina de Água, foi dado às 15h10.

Após a intervenção dos bombeiros, foi feita uma avaliação das condições habitacionais do edifício, confirmando-se quatro desalojados, que estão "a ser acompanhados pela Proteção Civil municipal e pela Divisão de Intervenção Social [da câmara]".

"Em princípio, vão ficar em casas de familiares até se conseguirem verificar as condições de voltarem para as suas casas", referiu a fonte.

