Manifestantes pró-Palestina protestam à porta do debate de Lisboa

03 out, 2025 - 00:19 • Ricardo Vieira

Candidata Alexandra Leitão foi escoltada pela Polícia.

Um grupo de dezenas de manifestantes pró-Palestina e da Flotilha Humanitária manifestou-se esta quinta-feira à noite, em frente ao Museu do Design (MUDE), onde decorria um debate entre candidatos à Câmara de Lisboa.

No final do frente a frente entre nove candidatos, transmitido pela RTP, a socialista Alexandra Leitão teve de ser escoltada pela Polícia de Segurança Pública (PSP).

A candidata tentou sair do edifício e chegar ao carro, mas acabou por ser rodeada por manifestantes, que gritavam palavras de ordem.

A viatura ficou bloqueada no meio do protesto e Alexandra Leitão, entre pedidos de calma, acabou voltar para o interior do museu, acompanhada pela PSP, sem incidentes.

Em declarações à RTP3, Alexandra Leitão explicou que lhe deram a indicação de que a situação no exterior do MUDE "estaria mais ou menos controlada" e acabou rodeada de manifestantes.

"Eu tentei chegar ao carro e houve ali algumas pessoas que se juntaram à volta e eu entendi por bem voltar para trás à espera de poder passar com o carro, mais nada", indicou.

Alexandra Leitão sublinha que não se sentiu "particularmente visada" pelos apoiantes da causa palestiniana.

"Simplesmente, o carro estava bloqueado, não conseguia avançar e achei que estava melhor aqui dentro do que no carro à espera de passar”, referiu.

