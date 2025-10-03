Manifestantes pró-Palestina protestam à porta do debate de Lisboa

03 out, 2025 - 00:19 • Ricardo Vieira
Um grupo de dezenas de manifestantes pró-Palestina e da Flotilha Humanitária manifestou-se esta quinta-feira à noite, em frente ao Museu do Design (MUDE), onde decorria um debate entre candidatos à Câmara de Lisboa.
No final do frente a frente entre nove candidatos, transmitido pela RTP, a socialista Alexandra Leitão teve de ser escoltada pela Polícia de Segurança Pública (PSP).
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
A candidata tentou sair do edifício e chegar ao carro, mas acabou por ser rodeada por manifestantes, que gritavam palavras de ordem.
A viatura ficou bloqueada no meio do protesto e Alexandra Leitão, entre pedidos de calma, acabou voltar para o interior do museu, acompanhada pela PSP, sem incidentes.
Em declarações à RTP3, Alexandra Leitão explicou que lhe deram a indicação de que a situação no exterior do MUDE "estaria mais ou menos controlada" e acabou rodeada de manifestantes.
"Eu tentei chegar ao carro e houve ali algumas pessoas que se juntaram à volta e eu entendi por bem voltar para trás à espera de poder passar com o carro, mais nada", indicou.
Alexandra Leitão sublinha que não se sentiu "particularmente visada" pelos apoiantes da causa palestiniana.
"Simplesmente, o carro estava bloqueado, não conseguia avançar e achei que estava melhor aqui dentro do que no carro à espera de passar”, referiu.