Médio Oriente

Portugueses da flotilha estão "bem de saúde" e aceitaram ser deportados

03 out, 2025 - 15:45 • Ana Kotowicz , Pedro Mesquita

Mariana Mortágua, Sofia Aparício, Miguel Duarte e Diogo Chaves foram informados de que as autoridades israelitas os colocarão nos primeiros voos disponíveis destinados à Europa.

A+ / A-

Os quatro portugueses da Flotilha Global Sumud detidos em Israel estão "bem de saúde, apesar das condições difíceis" e aceitaram ser deportados de forma voluntária e de imediato. A informação é avançada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, em comunicado enviado à Renascença.

A embaixadora Helena Paiva, que visitou esta sexta-feira os portugueses, pode confirmar que todos estão bem.

"Na ocasião [a embaixadora] pode confirmar que todos se encontravam bem de saúde apesar das condições difíceis e duras à chegada ao porto de Ashdod e no Centro de Detenção. Não foram sujeitos a violência física, havendo, contudo, queixas quanto ao tratamento em geral", lê-se no comunicado.

Os quatro portugueses foram informados dos seus direitos e da total disponibilidade da embaixada para os apoiar no que for necessário, acrescenta a nota do gabinete de Paulo Rangel. Será feita nova visita consular no domingo.

Além disso, o ministério dá conta de que os quatro portugueses — Mariana Mortágua, Sofia Aparício, Miguel Duarte e Diogo Chaves —, "aceitaram ser deportados de forma voluntária e de imediato", tendo sido informados que as autoridades israelitas "os colocarão nos primeiros voos disponíveis destinados à Europa, a expensas do Governo israelita", podendo sofrer atrasos devido aos feriados israelitas.

