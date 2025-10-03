Seis feridos ligeiros em incêndio em habitação no Porto

03 out, 2025 - 07:40 • Lusa
Seis pessoas sofreram hoje ferimentos ligeiros na sequência de um incêndio na cozinha de uma habitação em Cedofeita, segundo o Regimento de Sapadores Bombeiros do Porto.
"O incêndio deflagrou na cozinha da habitação situada na Rua Álvares Cabral, em Cedofeita, no Porto. Seis pessoas sofreram ferimentos ligeiros, três das quais foram transportadas ao Hospital de Santo António e as outras três assistidas no local por inalação de fumos", disse à Lusa fonte dos Bombeiros.
O alerta para o incêndio, que já está em fase de rescaldo, foi dada às 5h16.
Às 7h25, estavam no local 23 operacionais, com o apoio de oito veículos.