Camião colide com avião da TAP no aeroporto do Porto

04 out, 2025 - 21:38 • Anabela Góis , Olímpia Mairos
Um camião colidiu este sábado com um avião da TAP no aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto. A aeronave tinha partida prevista para o final da tarde, com destino a Newark, nos Estados Unidos.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só
clicar aqui
A ocorrência foi inicialmente noticiada pelo Correio da Manhã e, entretanto, confirmada pela Renascença. O veículo ficou preso debaixo da aeronave, provocando alguns danos materiais.
O incidente aconteceu por volta das 17h30, cerca de meia hora antes da hora prevista para a descolagem. O voo acabou por ser cancelado. Não há registo de feridos.
De acordo com a TAP, os passageiros já foram reencaminhados para outros voos da companhia aérea.