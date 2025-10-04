Menu
  Noticiário das 23h
  • 04 out, 2025
Camião colide com avião da TAP no aeroporto do Porto

04 out, 2025 - 21:38 • Anabela Góis , Olímpia Mairos

O incidente aconteceu por volta das 17h30, cerca de meia hora antes da hora prevista para a descolagem. Não há registo de feridos. Os passageiros foram reencaminhados para outros voos da companhia aérea.

Um camião colidiu este sábado com um avião da TAP no aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto. A aeronave tinha partida prevista para o final da tarde, com destino a Newark, nos Estados Unidos.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A ocorrência foi inicialmente noticiada pelo Correio da Manhã e, entretanto, confirmada pela Renascença. O veículo ficou preso debaixo da aeronave, provocando alguns danos materiais.

O incidente aconteceu por volta das 17h30, cerca de meia hora antes da hora prevista para a descolagem. O voo acabou por ser cancelado. Não há registo de feridos.

De acordo com a TAP, os passageiros já foram reencaminhados para outros voos da companhia aérea.

