CGTP admite greve geral se Governo não recuar "em toda a linha" no pacote laboral

O secretário-geral da CGTP sugeriu hoje ao Governo que recue "em toda a linha" nas alterações ao Código do Trabalho, admitindo que a resposta passe por uma greve geral, já defendida por sindicatos da Intersindical e da UGT.

Em declarações à Lusa, enquanto decorria uma manifestação de professores promovida pela Federação Nacional dos Professores (Fenprof), em frente à nova sede do Governo, em Lisboa, Tiago Oliveira disse que, "quanto maior for o ataque" aos direitos dos trabalhadores no anteprojeto do pacote "Trabalho XXI", em discussão na Concertação Social, maior será a resposta nas ruas.

"Se o Governo não recuar, se o Governo não retirar esta proposta de cima da mesa, se o Governo não decidir recuar em toda a linha na apresentação e na discussão deste anteprojeto, a resposta da CGTP, a resposta dos trabalhadores, será dada consoante for ataque que está em curso", garantiu.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Questionado sobre o que significará a intensificação da luta a que aludiu, o secretário-geral da CGTP esclareceu que o caminho poderá passar pela greve geral.

"Tivemos uma grande jornada de luta no passado dia 20 de setembro. Já está marcada uma grande marcha nacional para o dia 8 de novembro em Lisboa e aquilo que a CGTP disse desde o início confirma-se: nenhum patamar de luta está fora de questão, tudo está em cima da mesa. E se o Governo continuar a querer seguir o caminho de manter este projeto em cima da mesa, a greve geral está em cima da mesa como forma de luta", disse.

"Já dissemos ao Governo por várias vezes: retirem esta proposta, recuem nesta proposta. Esta proposta não serve aos trabalhadores", insistiu.

As alterações previstas na proposta que o Governo de Luís Montenegro (PSD/CDS-PP) apresentou aos parceiros sociais em 24 de julho prevê uma revisão "profunda" da legislação laboral, abarcando desde a área da parentalidade ao trabalho flexível, formação nas empresas ou período experimental dos contratos de trabalho.