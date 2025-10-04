Menu
  04 out, 2025
  • 04 out, 2025
Coimbra

Colisão frontal em Miranda do Corvo provoca morte a motociclista de 56 anos

04 out, 2025 - 13:42 • Lusa

O óbito foi declarado no local por uma equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação.

Um motociclista de 56 anos morreu, na madrugada deste sábado, numa colisão frontal com uma viatura ligeira, no concelho de Miranda do Corvo, distrito de Coimbra, disse à agência Lusa fonte dos Bombeiros Voluntários locais.

Segundo o comandante Fernando Jorge, o acidente ocorreu cerca das 03h00, na estrada municipal que liga a vila à localidade de Moinhos, numa curva a escassas centenas de metros do quartel dos bombeiros.

Nas operações de socorro estiveram os Bombeiros Voluntários de Miranda do Corvo, que prestaram imediatamente apoio à vítima, mas o óbito foi declarado no local por uma equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).

