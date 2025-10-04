Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 04 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Coimbra

Colisão frontal em Miranda do Corvo provoca morte a motociclista de 56 anos

04 out, 2025 - 13:42 • Lusa

O óbito foi declarado no local por uma equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação.

A+ / A-

Um motociclista de 56 anos morreu, na madrugada deste sábado, numa colisão frontal com uma viatura ligeira, no concelho de Miranda do Corvo, distrito de Coimbra, disse à agência Lusa fonte dos Bombeiros Voluntários locais.

Segundo o comandante Fernando Jorge, o acidente ocorreu cerca das 03h00, na estrada municipal que liga a vila à localidade de Moinhos, numa curva a escassas centenas de metros do quartel dos bombeiros.

Nas operações de socorro estiveram os Bombeiros Voluntários de Miranda do Corvo, que prestaram imediatamente apoio à vítima, mas o óbito foi declarado no local por uma equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 04 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vida"

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vid(...)

Andrézito, já te tenho dito…

Andrézito, já te tenho dito…

Raimundo descreve OE como "circo"

Raimundo descreve OE como "circo"

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado