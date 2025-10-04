Jovem em estado grave após ser eletrocutado na estação do Rossio

Um homem de 22 anos ficou gravemente ferido esta tarde na estação da CP do Rossio, em Lisboa, após ter sido eletrocutado quando subia para a parte superior de um comboio.

A informação foi confirmada à Renascença pelo INEM, que adiantou que a vítima, está ventilada e foi transportada em estado grave para o Hospital de São José.

O incidente ocorreu no final de uma manifestação pacífica de apoio a Gaza, que reuniu cerca de três mil pessoas e decorreu entre o Martim Moniz e o Rossio.

De acordo com a PSP, de forma imprevista, alguns manifestantes deslocaram-se para o interior da estação e sentaram-se no chão, bloqueando a circulação ferroviária.

Equipas de Intervenção Rápida do Comando Metropolitano de Lisboa e do Corpo de Intervenção da Unidade Especial de Polícia foram chamadas ao local e procederam à retirada dos manifestantes. Algumas dezenas de pessoas permanecem concentradas no exterior da estação.

[notícia atualizada às 20h00 de 4 de outubro de 2025]