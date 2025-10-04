Menu
Jovem manifestante em estado grave após ser eletrocutado na estação do Rossio

04 out, 2025 - 18:35 • Anabela Góis , Olímpia Mairos

O incidente ocorreu no final de uma manifestação pacífica de apoio a Gaza, que reuniu cerca de três mil pessoas e decorreu entre o Martim Moniz e o Rossio.

Um homem de 22 anos ficou gravemente ferido esta tarde na estação da CP do Rossio, em Lisboa, após ter sido eletrocutado quando subia para a parte superior de um comboio.

A informação foi confirmada à Renascença pelo INEM, que adiantou que a vítima, está ventilada e foi transportada em estado grave para o Hospital de São José.

O incidente ocorreu no final de uma manifestação pacífica de apoio a Gaza, que reuniu cerca de três mil pessoas e decorreu entre o Martim Moniz e o Rossio.

De acordo com a PSP, de forma imprevista, alguns manifestantes deslocaram-se para o interior da estação e sentaram-se no chão, bloqueando a circulação ferroviária.

Equipas de Intervenção Rápida do Comando Metropolitano de Lisboa e do Corpo de Intervenção da Unidade Especial de Polícia foram chamadas ao local e procederam à retirada dos manifestantes. Algumas dezenas de pessoas permanecem concentradas no exterior da estação.

[notícia atualizada às 20h00 de 4 de outubro de 2025]

