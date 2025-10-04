Manifestação pró-Gaza ocupa Estação do Rossio. Jovem eletrocutado ao subir em comboio

A Estação do Rossio, em Lisboa, foi tomada este sábado por manifestantes de apoio a Gaza. Para impedir a ocupação das linhas férreas, 14 elementos da Brigada de Intervenção da PSP posicionaram-se junto aos acessos às plataformas.

No local, os manifestantes entoavam palavras de ordem como “Free, free Palestine, stop the genocide”, perante os portões de entrada dos comboios no terminal do Rossio, constatou a agência Lusa.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



A presença da Brigada de Intervenção foi solicitada pelo chefe das forças policiais destacadas para a estação e confirmada por este à Lusa.

Antes da chegada do reforço policial, um manifestante foi imobilizado e atirado ao solo por um agente da PSP, quando tentou forçar a entrada na área dos terminais.

Entre tambores, aplausos e assobios, ouviam-se ainda palavras de ordem como “Israel é um Estado assassino, viva a luta do povo palestiniano” e “O povo unido jamais será vencido”.

Jovem eletrocutado durante a manifestação

Durante o protesto, um jovem de 18 anos foi eletrocutado ao tentar subir para a parte superior de um comboio na mesma estação.

De acordo com fontes ouvidas pela Lusa, o jovem participava na manifestação em solidariedade com os detidos da Flotilha Global Sumud, que havia percorrido o trajeto entre as praças do Martim Moniz e do Rossio.

Fonte dos bombeiros sapadores adiantou à Renascença que pessoa ferida já foi transportada para o hospital.

[notícia atualizada às 18h55 de 4 de outubro de 2025]