PSP detém homem de 24 anos por violência doméstica em Lisboa

04 out, 2025 - 13:24 • Lusa

A+ / A-

A PSP deteve um homem de 24 anos por violência doméstica, em Lisboa, tendo ainda apreendido uma arma de fogo e droga, pertencentes ao suspeito, anunciou este sábado aquela força de segurança, em comunicado.

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através das Equipas de Violência Doméstica da Divisão de Investigação Criminal, deu cumprimento a um mandado de detenção e dois mandados de busca domiciliária, no âmbito de processos de violência doméstica.

Na sequência do cumprimento destes mandados, em Marvila e outro em Algés, a PSP deteve na sexta-feira, pelas 19h00, um homem de 24 anos acusado de violência doméstica e apreendeu uma pistola, marca Glock, modelo 44, calibre 22 e quatro munições, 875 euros, 4,67 gramas de haxixe, 31,89 gramas de cocaína, 14,79 gramas de um produto indeterminado, uma balança de precisão e duas navalhas com vestígios de produto estupefaciente.

Foram ainda apreendidas várias embalagens de plástico, para fabricar doses individuais, e um telemóvel.

A investigação teve início em meados de julho, quando a PSP foi chamada para intervir num caso de violência doméstica, envolvendo uma mulher que se encontrava na rua em elevado estado de nervosismo e com diversos hematomas e escoriações na face.

Segundo a vítima, a agressão deu-se quando o seu ex-companheiro procedeu à entrega da filha de ambos, com quatro meses de idade.

A investigação apurou que durante a relação, que durou cerca de seis anos, a vítima havia sido agredida diversas vezes, mas nunca apresentou queixa.

Os investigadores descobriram ainda que o suspeito tinha acesso fácil a armas de fogo e a produto estupefaciente, pelo que foi solicitado à Autoridade Judiciária a emissão de mandados de busca domiciliária.

O detido será presente este sábado a primeiro interrogatório judicial.

