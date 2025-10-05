Menu
  • Noticiário das 19h
  • 05 out, 2025
Ativistas portugueses aterraram em Lisboa

05 out, 2025 - 22:52 • Olímpia Mairos , com Lusa

À sua espera estão familiares e dezenas de apoiantes pró-palestina.

Os quatro cidadãos portugueses que integraram a flotilha Global Sumid e foram detidos pelas autoridades israelitas aterraram este domingo, cerca 22h30, no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, após serem repatriados de Israel.

À sua espera encontram-se familiares e dezenas de apoiantes pró-palestina. Presentes estão também antigos e atuais dirigentes do Bloco de Esquerda como Francisco Louçã, Catarina Martins, Luís Fazenda, Jorge Costa e outros.

Empunhando bandeiras e lenços da Palestina, os manifestantes erguem cartazes com palavras de ordem como "Libertem a Palestina" e "Obrigado Marina, Sofia, Diogo e Miguel por nos representarem", enquanto aguardam pela saída dos ativistas.

Mariana Mortágua garantiu que nunca reconheceu ter entrado ilegalmente em Israel. Uma confissão que as autoridades de Tel Aviv terão exigido por escrito para permitir a partida dos ativistas.

Numa breve declaração numa escala em Madrid – antes de viajar para Lisboa – a deputada do Bloco de Esquerda desmentiu.

“Não admiti nunca. Eles inventaram um crime, mas nós nunca admitimos e saímos do país”, declarou a líder bloquista, em declarações aos jornalistas em Madrid.

A deputada revelou que foram maltratados na prisão “com tudo que se possa imaginar, com várias horas em jaulas ao sol”.

“Mudávamos de sítio muitas vezes, fomos algemados várias vezes”, acrescentou.

Também Sofia Aparício contou que os últimos dias “foram difíceis”.

“Fomos raptados em águas internacionais. Fomos levados contra a nossa vontade para Israel. Ficámos reféns e não fomos bem tratados”, sublinhando, no entanto, que “comparado com o que o povo palestiniano tem sofrido nas últimas décadas, não é nada”.

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, a atriz Sofia Aparício e os ativistas Miguel Duarte e Diogo Chaves estavam detidos, em Israel, desde a noite de quarta para quinta-feira passada, quando as forças israelitas intercetaram as cerca de 50 embarcações da Flotilha Global Sumud, que pretendia entregar ajuda humanitária na Faixa de Gaza.

  • Noticiário das 19h
  • 05 out, 2025
