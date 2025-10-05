Menu
  • Noticiário das 19h
  • 05 out, 2025
CM Porto: Pedro Duarte quer uma "campanha pela positiva" sem "descer ao nível" das acusações dos outros candidatos

05 out, 2025 - 18:25 • Rita Vila Real

Numa arruada pela zona da Foz, o candidato à Câmara do Porto Pedro Duarte acusa a candidatura socialista de querer "descontrolar as contas da Câmara e massificar a cidade com mais confusão".

O movimento de Pedro Duarte, "O Porto Somos Nós", saiu à rua este domingo para percorrer a zona da Foz de autocarro. A coligação do Partido Social Democrata com o CDS-PP e com a Iniciativa Liberal escolheu as ruas da Foz para " tentar cobrir todas as zonas da cidade, nomeadamente onde há mais portugueses", refere o candidato Pedro Duarte, que refere que, quando há bom tempo, a Foz é "a zona predileta dos portugueses, e portanto é para nos sentirmos mais próximos de onde estão os portugueses".

O candidato foi questionado pelos jornalistas sobre críticas deixadas pelo candidato independente Filipe Araújo, que acusou, numa entrevista ao Observador, Pedro Duarte de "não ter caráter". O candidato social-democrata desviou uma resposta direta ao comentário, e disse apenas que "eu não faço política dessa forma, e portanto peço imensa desculpa, mas estamos num nível diferente, eu diria, e eu recuso-me a descer a esse nível".

A Renascença tem uma equipa de repórteres na estrada. Saiba tudo sobre as Autárquicas 2025

Apesar do comentário, Pedro Duarte diz que, no caso de vencer as eleições sem maioria absoluta, vai "olhar para todos os vereadores da mesma forma, porque eles estão a representar os portuenses, e nesse sentido vão merecer o meu respeito", salienta o ex-ministro dos Assuntos Parlamentares.

"Nesta altura, na cidade do Porto, nós temos 10 candidatos veriadores e temos dois candidatos a Presidente de Câmara" observa Pedro Duarte, que aproveita para deixar críticas à candidatura socialista: "o velho PS está de regress à cidade do Porto, com propostas que nos vão levar a um endividamento e um descontrolo das contas públicas".

Duas visões opostas da cidade, como realça o candidato, que critica as propostas de Manuel Pizarro no campo da habitação, medidas que apelam "a uma densificação, que quer trazer mais 100 mil pessoas para viver para o Porto, porque acha que esse é o modelo de crescimento da cidade, que aposta em mais edificação, mais cimento, mais betão, mais confusão, mais caos, mais trânsito".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em contrapartida, Pedro Duarte acredita que a sua candidatura defende uma aposta "na qualidade de vida das pessoas, em mais espaços verdes, em jardins infantis, em equipamentos desportivos, no fundo num sítio onde nós possamos viver e conviver melhor na nossa cidade".

"Eu vejo até algum desnorte do Partido Socialista", confessa, ao referir que, o encontro de Maneul Pizarro com a Presidente da Câmara de Paris, uma cidade onde está a ser implementada uma política de "desdensificação": "O que aconteceu em Paris nos últimos anos é que perdeu 120 mil habitantes".

"Eu vou continuar a defender as minhas ideias, as minhas propostas e o meu projeto para a cidade" remata Pedro Duarte, que se desmarca de "questões de outra natureza" que os outros candidatos levantam para "tentar e lamear um pouco a campanha", mas garante que "vão ficar a falar sozinhos".

