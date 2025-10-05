Elevado nível de alerta no sistema vulcânico da ilha açoriana da Terceira

O Instituto de Investigação em Vulcanologia e Avaliação de Riscos (IVAR) dos Açores elevou o nível de alerta no sistema vulcânico a oeste da ilha Terceira, "em fase de instabilidade", segundo uma publicação na sua página do Facebook.

Na sequência da sua reunião ordinária sobre a atividade sismovulcânica em setembro, o Gabinete de Crise do IVAR refere que foi elevado o nível de alerta de V1 para V2 no sistema vulcânico fissural oeste da Terceira, "devido aos dados de deformação crustal".

O alerta V1 do IVAR refere-se a "atividade fraca, ligeiramente acima dos níveis de referência, de origem tectónica, hidrotermal e/ou magmática".

Já o alerta V2 refere-se a um sistema vulcânico "em fase de instabilidade", com "atividade moderada, claramente acima dos níveis de referência, de origem tectónica, hidrotermal e/ou magmática".

O IVAR decidiu ainda manter situação de alerta V2 no vulcão de Santa Bárbara, também na ilha Terceira.

De acordo com o IVAR, na ilha Terceira, a atividade sísmica, "embora de baixa magnitude, manteve-se claramente acima dos níveis de referência, em particular no vulcão de Santa Bárbara e no sistema vulcânico fissural oeste da Terceira".

Foi igualmente registada sismicidade entre Cinco Ribeiras e Angra do Heroísmo, segundo o IVAR, que destaca que o evento mais forte atingiu uma magnitude de 3,1 na escala de Richter e foi sentido no setor oeste da ilha Terceira com intensidade máxima de V na escala de Mercalli Modificada. .

Tendo sido o mês de setembro o de "maior atividade sísmica no ano de 2025", o IVAR refere que "embora pouco intensa, continuou a registar-se alguma deformação crustal na área do vulcão de Santa Bárbara", a qual, em 2025, "se passou a estender para o sistema vulcânico fissural". .

"Ao nível dos gases não se verificaram quaisquer anomalias passíveis de serem relacionadas com a atual crise sismovulcânica", refere o IVAR.

O IVAR manteve, por outro lado, a situação de alerta V1 na atividade sísmica na ilha de São Jorge, designadamente na zona dos Rosais, que "continua ligeiramente acima dos níveis de referência".