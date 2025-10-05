Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 05 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Elevado nível de alerta no sistema vulcânico da ilha açoriana da Terceira

05 out, 2025 - 11:12 • Lusa

Atividade sísmica, "embora de baixa magnitude, manteve-se claramente acima dos níveis de referência, em particular no vulcão de Santa Bárbara e no sistema vulcânico fissural oeste da Terceira".

A+ / A-

O Instituto de Investigação em Vulcanologia e Avaliação de Riscos (IVAR) dos Açores elevou o nível de alerta no sistema vulcânico a oeste da ilha Terceira, "em fase de instabilidade", segundo uma publicação na sua página do Facebook.

Na sequência da sua reunião ordinária sobre a atividade sismovulcânica em setembro, o Gabinete de Crise do IVAR refere que foi elevado o nível de alerta de V1 para V2 no sistema vulcânico fissural oeste da Terceira, "devido aos dados de deformação crustal".

O alerta V1 do IVAR refere-se a "atividade fraca, ligeiramente acima dos níveis de referência, de origem tectónica, hidrotermal e/ou magmática".

Já o alerta V2 refere-se a um sistema vulcânico "em fase de instabilidade", com "atividade moderada, claramente acima dos níveis de referência, de origem tectónica, hidrotermal e/ou magmática".

O IVAR decidiu ainda manter situação de alerta V2 no vulcão de Santa Bárbara, também na ilha Terceira.

De acordo com o IVAR, na ilha Terceira, a atividade sísmica, "embora de baixa magnitude, manteve-se claramente acima dos níveis de referência, em particular no vulcão de Santa Bárbara e no sistema vulcânico fissural oeste da Terceira".

Foi igualmente registada sismicidade entre Cinco Ribeiras e Angra do Heroísmo, segundo o IVAR, que destaca que o evento mais forte atingiu uma magnitude de 3,1 na escala de Richter e foi sentido no setor oeste da ilha Terceira com intensidade máxima de V na escala de Mercalli Modificada. .

Tendo sido o mês de setembro o de "maior atividade sísmica no ano de 2025", o IVAR refere que "embora pouco intensa, continuou a registar-se alguma deformação crustal na área do vulcão de Santa Bárbara", a qual, em 2025, "se passou a estender para o sistema vulcânico fissural". .

"Ao nível dos gases não se verificaram quaisquer anomalias passíveis de serem relacionadas com a atual crise sismovulcânica", refere o IVAR.

O IVAR manteve, por outro lado, a situação de alerta V1 na atividade sísmica na ilha de São Jorge, designadamente na zona dos Rosais, que "continua ligeiramente acima dos níveis de referência".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 05 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Joana Marques: absolvição no processo dos Anjos é "uma vitória de toda a gente"

Joana Marques: absolvição no processo dos Anjos é "uma(...)

"Esta ação de Israel é completamente errada". Detenções na flotilha humanitária motivam protestos por todo o mundo

"Esta ação de Israel é completamente errada". Detençõe(...)

Humberto Coelho. "O Hagan escrevia o onze num maço de Marlboro e dizia 'joga bem, bons passes, saída às 1830, boa sorte'"

Humberto Coelho. "O Hagan escrevia o onze num maço de (...)

Confederação Empresarial quer IRC nos 18% em 2026

Confederação Empresarial quer IRC nos 18% em 2026