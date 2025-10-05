Greve em museus encerra Soares dos Reis, Mosteiro dos Jerónimos e Fortaleza de Sagres

Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, Convento de Cristo, em Tomar, Fortaleza de Sagres, ruínas de Conímbriga e o Museu Nacional Machado de Castro, em Coimbra, estão entre os equipamentos encerrados este domingo, por causa da greve ao trabalho em dias feriados.

De acordo com Orlando Almeida, dirigente sindical da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais (FNSTFPS), contactado pela Lusa, na região Centro o único monumento aberto é o Mosteiro da Batalha, "que está a funcionar a meio gás".

Na região Norte, segundo o sindicalista, estão também encerrados o Paço dos Duques de Bragança, em Guimarães, assim como o Museu Nacional Soares dos Reis, no Porto, que se contam entre os maiores equipamentos tutelados pela Museus e Monumentos de Portugal (MMP).

Segundo Orlando Almeida, em Lisboa, o Museu dos Coches encontra-se aberto apesar de ter trabalhadores em greve.

A Lusa contactou diferentes equipamentos por telefone, como o Museu Nacional Soares dos Reis e o Mosteiro dos Jerónimos, confirmando o encerramento ao público.

Os trabalhadores de portaria e vigilância dos 38 museus, palácios e monumentos nacionais, tutelados pela empresa pública MMP, regressaram este domingo à greve, no quadro da paralisação em dias feriados que tem decorrido ao longo do ano, convocada pela FNSTFPS, por "falta de respostas do Governo" sobre as reivindicações, acrescentou Orlando Almeida.

O dirigente sindical não dispõe, até ao momento, de percentagens sobre a adesão à greve, uma contabilidade que "é muito difícil de fazer", notou, pelas características do setor e das funções.

A greve aos dias feriados, em curso desde a Páscoa, em abril, no universo da MMP, tem encerrado diferentes museus e monumentos portugueses, incluindo alguns dos mais visitados, como o Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, a Fortaleza de Sagres e o Palácio dos Duques de Bragança, em Guimarães.