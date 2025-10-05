Homem de 50 anos morre em despiste de automóvel em Monforte

05 out, 2025 - 16:18 • Lusa
Um homem, de 50 anos, morreu este domingo na sequência do despiste do automóvel que conduzia na Estrada Regional 243 (ER243), no concelho de Monforte, distrito de Portalegre, revelou fonte da Proteção Civil.
A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo indicou à agência Lusa que o acidente, para o qual foi dado alerta cerca das 09h00, ocorreu na ER243 que Monforte a Santa Eulália, no concelho vizinho de Elvas.
Segundo a mesma fonte, a vítima mortal era o condutor e único ocupante da viatura.
O óbito foi declarado no local pelo médico da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Portalegre, referiu, acrescentando que o corpo foi transportado para a morgue do hospital de Portalegre.
As operações de socorro mobilizaram os Bombeiros de Monforte, o Instituto Nacional de Emergência e Reanimação (INEM) e a GNR, com um total de 14 operacionais, apoiados por oito veículos.