Lobos matam 21 ovelhas e cordeiros e deixam nove animais feridos em Miranda Douro

Um pastor de Águas Vivas, no concelho de Miranda do Douro, no distrito de Bragança, confirmou hoje que um ataque de lobos provocou a morte de 21 animais e ferimentos graves noutros nove, esta madrugada.

"O ataque dos lobos aconteceu de madrugada. Ao início da noite vim dar de comer às ovelhas, que estavam paridas, e estava tudo tranquilo. Quando cheguei ao local, que está vedado com rede, verifiquei que os animais mortos e feridos estavam espalhados por todo o lado", disse à agência Lusa o pastor José Pais.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Com ar desolado, o pastor interrogava-se como tudo poderia ter acontecido, justificando que o terreno estava vedado e com um cão de guarda nas proximidades, mas depressa concluiu que os lobos terão entrado por um ponto mais baixo da vedação.

"Eles [os lobos] aproveitaram este ponto da vedação para saltar para dentro do terreno que está numa parte mais elevada e atacaram. Tinham de ser pelo menos quatro ou cinco. Um só lobo não fazia [isto tudo]", vincou.

José Pais fala, para já, num prejuízo que rondará os quatro mil euros, mas poderá aumentar, porque pode haver animais que não vão resistir aos ferimentos.

"Anda aqui um homem a trabalhar todo ano e acontece isto, tem de se fazer alguma coisa", desabafou.

Segundo o pastor, os animais mortos e feridos são de raça Manchega, conhecida pela qualidade do leite para produção de queijo, que podem atingir o valor de 200 euros por unidade.

O ataque foi comunicado à GNR e ao Instituto da Conservação da Natureza e Floresta (ICNF).

Em pouco mais de um mês este é o quarto ataque de lobos registado no concelho de Miranda do Douro.