  • 05 out, 2025
Número de mortos da colisão no IC2 em Soure aumentou para três

05 out, 2025 - 16:36 • Lusa

Duas das vítimas mortais morreram no local do acidente, que ocorreu cerca das 07h20.

Um dos feridos graves do acidente de viação deste domingo do IC2, no concelho de Soure, distrito da Guarda, acabou por morrer e fez aumentar para três o número de vítimas mortais.

A informação foi adiantada à agência Lusa por fonte do Comando sub-regional de Coimbra, que durante a manhã apontava para dois mortos e dois feridos graves resultantes de uma colisão frontal, no cruzamento para Porto Coelheiro, numa zona sem separador central.

Duas das vítimas mortais morreram no local do acidente, que ocorreu cerca das 07h20, tendo o óbito sido declarado pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) da Unidade local de Saúde de Coimbra.

Os dois feridos graves foram transportados para os Hospitais da Universidade de Coimbra, mas um acabou por morrer "a caminho da unidade hospitalar ou já no seu interior", disse fonte do Comando sub-regional de Emergência e Proteção Civil de Coimbra.

