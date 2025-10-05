PR felicita comitiva portuguesa que obteve 4 medalhas nos Mundiais de atletismo paralímpico

O Presidente da República felicitou os atletas paralímpicos portugueses pela excelente participação nos Campeonatos Mundiais de Atletismo Paralímpico, que terminaram este domingo, em Nova Deli, na Índia.

“Neste último dia de competição, Carolina Duarte terminou, de forma brilhante, no lugar mais alto do pódio nos 400 metros T13, sagrando-se campeã mundial e conquistando o ouro para Portugal, a juntar à medalha de prata de Miguel Monteiro, no lançamento do peso na classe F40, e às duas medalhas de bronze de Sandro Baessa, nos 1.500 metros T20, e de Mamudo Baldé, nos 100 metros T54”, lê-se no site da Presidência.

Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou o orgulho que estas conquistas representam para o país, destacando o empenho e a dedicação dos atletas, das equipas técnicas, da Federação Portuguesa de Atletismo e do Comité Paralímpico de Portugal.

“Estas quatro medalhas e o elevado nível das prestações dos atletas nacionais, com presença em diversas finais, consequência do trabalho e dedicação dos atletas, das equipas técnicas, da Federação e do Comité Paralímpico de Portugal, honram o desporto nacional e são motivo de alegria para o Presidente da República e para todos os portugueses”, acrescenta a nota.