Programa E-Lar esgota 30 milhões de euros em apenas seis dias

05 out, 2025 - 21:31 • Olímpia Mairos

Encerradas as candidaturas devido à forte adesão dos cidadãos.

A+ / A-

O Ministério do Ambiente e Energia anunciou este domingo o encerramento das candidaturas ao programa E-Lar, depois de esgotada a verba de 30 milhões destinada à troca de eletrodomésticos.

Em nota publicada na rede social X (antigo Twitter), o ministério revelou que o programa registou uma elevada adesão, com cerca de 40 mil candidaturas em apenas seis dias.

“Encontra-se esgotada a dotação prevista para este aviso, no total de 30 milhões de euros”, pode ler-se na publicação.

“Por este motivo, informamos que o período de submissão de candidaturas se encontra encerrado”, acrescenta a nota.

O programa E-Lar foi lançado em 30 de setembro, com previsão de vigorar até 30 de junho de 2026, salvo esgotamento antecipado dos fundos — o que acabou por ocorrer muito antes do previsto.

Trata-se de plano de apoio a quem mais precisa na transição energética. O objetivo é incentivar e apoiar a troca de eletrodomésticos a gás por outros elétricos e com maior eficiência energética.

Na sexta-feira a ministra do Ambiente e da Energia revelou que o Governo vai apresentar uma proposta à estrutura de missão do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e a Bruxelas para reforçar o programa E-Lar.

O executivo tem um montante total de 100 milhões de euros para combater a pobreza energética, 60 milhões dos quais que estão destinados, por exemplo, a obras. Tendo em conta que o PRR termina em 2026, a ministra vai propor a transferência de parte desta verba para os eletrodomésticos.

Tópicos
