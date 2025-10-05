Sapadora florestal detida em Alvaiázere por suspeita de crime de incêndio

05 out, 2025 - 15:37 • Lusa
Uma mulher de 58 anos foi detida no sábado pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeita da autoria de um crime de incêndio no concelho de Alvaiázere, distrito de Leiria, foi anunciado este domingo.
Em comunicado, a Diretoria do Centro adiantou que a detida, sem antecedentes criminais conhecidos, é funcionária numa junta de freguesia, onde exerce, entre outras, as funções de sapadora florestal.
"Com recurso a um isqueiro e acendalhas brancas, ateou o incêndio que consumiu cerca de 3.500 metros quadrados de zona florestal densamente povoada por eucalipto, pinheiro-bravo adulto, carvalho e mato, com elevado potencial para provocar perdas de vidas humanas e prejuízos bastante elevados, não fosse a pronta e eficaz intervenção dos bombeiros", lê-se na nota.
Segundo a PJ, o alegado crime de incêndio florestal foi praticado na madrugada de sábado.
A detenção ocorreu em estreita colaboração com o Grupo de Redução de Ignições do Centro Litoral e ainda os serviços ambientais da GNR de Pombal e de Leiria.
A mulher vai ser ainda presente a primeiro interrogatório judicial para a aplicação de medidas de coação.