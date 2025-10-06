Adolescente percebe que é vítima de abuso sexual ao ver série policial

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta segunda-feira a detenção de um padrasto por abuso sexual de crianças no domingo passado em Torres Vedras, Lisboa, como publicado no site oficial.

O detido, um cidadão estrangeiro de 37 anos, é "fortemente indiciado dos crimes de abuso sexual praticados contra uma adolescente, também estrangeira, ao início dos factos com 13 anos de idade", lê-se. Sob ameaça, a jovem não revelava o caso à família.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



"Após visionar uma série policial na televisão, a menor apercebeu-se que estava a ser vítima de abusos sexuais por parte do padrasto e confidenciou os abusos à progenitora", indica a PJ.

A mãe da vítima denunciou o caso quando soube da situação que decorria na casa de família, desde novembro de 2024.



Esta família reside em Portugal desde 2020 e, segundo a Polícia Judiciária, o agregado familiar ser "aparentemente estruturado". Como outros menores viviam na mesma casa, calcula-se que podem ser potenciais vítimas.

O detido vai ser apresentado a interrogatório judicial para decidir as medidas de coação.