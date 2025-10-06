Bebé nasce na receção do Hospital Santos Silva em Gaia

Um bebé nasceu, no sábado, na receção da urgência do Hospital Santos Silva naquela que foi a segunda vez que a mãe se deslocou a este serviço, confirmou esta segunda-feira a Unidade Local de Saúde Gaia/Espinho (ULSGE).

O caso foi noticiado pela RTP que avança que o pai da criança já apresentou queixa a várias entidades, porque o bebé terá caído de cabeça no momento da expulsão, enquanto a mãe fazia a admissão.

À Lusa, a administração da ULSGE rejeita que a grávida não tenha recebido assistência, descrevendo que, "num primeiro momento, foi assistida na sala de emergência", um espaço "contíguo à área de receção constituído por médico e enfermeiros".

"Mãe e recém-nascido já tiveram alta", acrescenta.