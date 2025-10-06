Caminhada alerta para importância dos cuidados paliativos

O Dia Mundial dos Cuidados Paliativos foi instituído pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pela The Worldwide Hospice Palliative Care Alliance (WHPCA). Celebra-se anualmente no segundo sábado de outubro, este ano será no próximo dia 11. A data visa sensibilizar para a importância destes cuidados, que procuram melhorar a qualidade de vida de pessoas com doenças graves, através do controlo da dor, do alívio dos sintomas e do apoio psicossocial e espiritual.

"Cumprir a promessa: acesso universal aos cuidados paliativos" é o lema internacional das comemorações deste ano. Sabendo que nem todos os profissionais de saúde têm ainda plena consciência dos benefícios que esta área proporciona, a Equipa Intra-Hospitalar de Medicina Paliativa de Santa Maria resolveu promover uma iniciativa aberta a todos os colegas, onde podem fazer desporto e conversar sobre o tema, explica à Renascença a enfermeira Dora Santos, da organização.

“É uma iniciativa especial, porque vem no seguimento do mote de comemoração deste Dia Internacional dos Cuidados Paliativos, que é o acesso universal a cuidados paliativos. Esta caminhada quer sensibilizar os profissionais de toda a Unidade Local de Saúde (ULS) de Santa Maria - quer dos cuidados de saúde primários, quer dos cuidados hospitalares - para estarem, também eles, preparados para garantir um maior acesso das pessoas aos cuidados paliativos. Por isso é dirigida aos profissionais, no sentido de os motivar a ter uma reflexão sobre as próprias barreiras que eles possam ter em garantir este acesso aos seus doentes”.

Dora Santos espera que a iniciativa ajude a sensibilizar os colegas de outros serviços, para não desvalorizarem o papel e a importância dos paliativos, que não se destinam apenas a doentes graves e em fim de vida, como ainda pensam alguns profissionais de saúde.

“Os doentes não são todos acompanhados por nós. Existem muitos doentes com necessidades paliativas que poderiam ter acesso a esta abordagem que fazemos, e melhorar a sua qualidade de vida. Por isso dirigimos esta iniciativa aos profissionais de saúde”, explica.

A ideia é que este seja também um momento de encontro e descontração. “Tem igualmente este cariz de promoção do bem-estar dos profissionais e prevenção do burnout. No fundo, caminhar também nos ajuda a estar melhor connosco próprios. Queremos estar todos unidos numa atividade saudável, num dia de convívio, mas com este mote por trás de reflexão e para melhorar a acessibilidade aos cuidados paliativos”.

E as inscrições? “Estão abertas a todos os profissionais e queremos que tragam a sua família, para que possam também ter um momento de presença e de convívio familiar. Porque vamos ainda ter uma atividade que acarinhamos muito, uma aula de yoga, que vai ser dada por uma instrutora que é uma enfermeira da nossa equipa. É assim uma dupla atividade, que complementa este intuito de trazer bem-estar aos profissionais. Vai ser uma manhã dedicada aos cuidados paliativos e gostávamos de ter a presença de toda a ULS Santa Maria”, refere, agradecendo o apoio que têm recebido da administração do hospital e das restantes entidades parceiras, que permitiu que organizassem a caminhada “num tempo record”.

A caminhada "Cada Passo, um cuidado" está marcada para as 8h30 de sábado, 11 de outubro, Dia Mundial dos Cuidados Paliativos.

Antecipando a efeméride a Renascença vai publicar ainda esta semana uma reportagem alargada sobre o trabalho da Equipa Intra-Hospitalar de Medicina Paliativa de Santa Maria, que faz a diferença na vida de muitos doentes e das suas famílias.