Campanha alerta que 70% das urgências por gripe em dezembro envolveram crianças

Organizações de saúde lançaram esta segunda-feira uma campanha para alertar que cerca de 70% das idas à urgência por gripe, em dezembro de 2024, envolveram crianças e adolescentes, reforçando a importância da prevenção e da proteção no ambiente familiar.

A campanha "Não deixe a gripe estragar a festa" visa sensibilizar pais, educadores e cuidadores para o impacto da gripe nas crianças e adolescentes, apelando à promoção de comportamentos preventivos, como higiene das mãos, etiqueta respiratória e ventilação dos espaços fechados.

Segundo os promotores da iniciativa, 88% dos internamentos por gripe em idade inferior a 5 anos, em Portugal, ocorrem em crianças saudáveis.

"Embora na maioria dos casos a evolução da gripe seja favorável, as crianças estão em risco de desenvolver complicações bacterianas como otite média aguda, sinusite e pneumonia, que contribuem para um aumento da prescrição de antibióticos", sublinham.

As organizações salientam ainda que "a gripe em idade pediátrica não é apenas um problema clínico: é também um desafio social e económico".

"As crianças têm cinco vezes mais probabilidade de contrair gripe fora do agregado familiar e o dobro da probabilidade de a transmitir dentro de casa, resultando numa estimativa de 195 dias de trabalho perdidos por cada 100 crianças com menos de três anos", elucidam.

A campanha tem como mascote a personagem Viroco, "o especialista em estragar a festa", que protagoniza os materiais da campanha, convidando pais e crianças a testarem os seus conhecimentos sobre gripe pediátrica e a adotarem medidas simples para evitar a propagação do vírus de forma lúdica e educativa.

Este ano, a campanha adota um formato multiplataforma com presença na rádio, na imprensa, nas redes sociais e no site da campanha, onde é possível encontrar informações práticas, testes interativos e conselhos validados por especialistas.

"Esta presença transversal pretende chegar às famílias com informação clara, prática e acessível, desmistificando mitos sobre gripe em idade pediátrica e promovendo comportamentos preventivos, como higiene das mãos, etiqueta respiratória e ventilação dos espaços fechados", destacam.

A campanha resulta da colaboração entre a Associação Nacional das Farmácias, a Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, a Associação Portuguesa de Enfermeiros de Cuidados de Saúde Primários, a Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, a Associação de Unidades de Cuidados na Comunidade, as Farmácias Portuguesas, a Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica e a AstraZeneca.