  • Noticiário das 20h
  • 06 out, 2025
Ministério Público arquivou inquérito a Ivo Rosa

06 out, 2025 - 20:08 • Redação

Em comunicado, a Procuradoria-Geral da República anunciou que o inquérito ao juiz desembargador Ivo Rosa foi arquivado em março de 2024. A investigação decorreu sem interceções telefónicas.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) revelou esta segunda-feira que o inquérito que visava o juiz desembargador Ivo Rosa foi arquivado a 20 de março de 2024.

A investigação teve início em 2021, na sequência de uma denúncia recebida no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).

O processo teve inicialmente tramitação no Ministério Público da Procuradoria-Geral Regional de Lisboa. Posteriormente, com a promoção de Ivo Rosa a desembargador, passou para o Ministério Público junto do Supremo Tribunal de Justiça.

"No âmbito deste inquérito não foram efetuadas quaisquer interceções telefónicas", indica a Procuradoria em comunicado.

A nota oficial sublinha que “todas as diligências realizadas respeitaram os direitos, liberdades e garantias legalmente consagrados”, tendo sido previamente autorizadas ou validadas por um juiz nos termos da lei.

