  • Noticiário das 17h
  • 06 out, 2025
Mulher morre em queimada descontrolada em Viana do Castelo

06 out, 2025 - 17:00 • Redação com Lusa

"O corpo foi encontrado carbonizado" ao que tudo indica numa queima de sobrantes que se "descontrolou".

Uma mulher com cerca de 70 anos morreu esta segunda-feira, em Geraz do Lima, Viana do Castelo quando a queima de sobrantes que realizava com o marido se descontrolou, revelou a GNR.

A notícia foi avançada pela Agência Lusa e confirmada à Renascença por fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, que confirmou que "o corpo foi encontrado carbonizado" ao que tudo indica numa queimada agrícola que se "descontrolou".

O alerta foi dado cerca das 14h44 e já foi acionada, no entretanto, a Polícia Judiciária.

Para além da vítima mortal, a queimada deu origem a um incêndio de grandes dimensões, que está a ser combatido por mais de 80 operacionais, com apoio de 21 viaturas e 10 meios aéreos. Segundo fonte do Comando Sub-Regional do Alto Minho adiantou que "o incêndio que continua a lavrar não está a ameaçar habitações".

[Notícia atualizada às 17h08 de 6 de outubro de 2025 para acrescentar mais detalhes]

