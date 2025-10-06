Mulher morre em queimada descontrolada em Viana do Castelo

06 out, 2025 - 17:00 • Redação com Lusa
Uma mulher com cerca de 70 anos morreu esta segunda-feira, em Geraz do Lima, Viana do Castelo quando a queima de sobrantes que realizava com o marido se descontrolou, revelou a GNR.
A notícia foi avançada pela Agência Lusa e confirmada à Renascença por fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, que confirmou que "o corpo foi encontrado carbonizado" ao que tudo indica numa queimada agrícola que se "descontrolou".
O alerta foi dado cerca das 14h44 e já foi acionada, no entretanto, a Polícia Judiciária.
Para além da vítima mortal, a queimada deu origem a um incêndio de grandes dimensões, que está a ser combatido por mais de 80 operacionais, com apoio de 21 viaturas e 10 meios aéreos. Segundo fonte do Comando Sub-Regional do Alto Minho adiantou que "o incêndio que continua a lavrar não está a ameaçar habitações".
[Notícia atualizada às 17h08 de 6 de outubro de 2025 para acrescentar mais detalhes]