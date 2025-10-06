Menu
presidente da cite

​"Não podemos precisar de mais crianças e hostilizar famílias com filhos"

06 out, 2025

Os números mostram que mais de duas mil grávidas ou em licença parental foram dispensadas do emprego em 2024. A presidente da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego (CITE) diz que é preciso sensibilizar as empresas para a "não discriminação", tanto mais que o país "tem uma legislação boa no que se refere à proteção das trabalhadoras".

A presidente da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego (CITE), Carla Tavares, considera que o facto de mais de duas mil grávidas e pessoas em licença parental terem sido dispensadas do seu posto de trabalho no ano passado demonstra que "da parte das empresas, a maternidade ainda é vista como algo que é prejudicial para a prestação das trabalhadoras", sem que haja "algum estudo que o comprove".

Em entrevista à Renascença, Carla Tavares sublinha que "Portugal tem uma legislação boa no que se refere à proteção das trabalhadoras e também dos trabalhadores que se encontram em situação de parentalidade".

Nestas circunstâncias, "importa manter esse regime de proteção", mas, sobretudo, "sensibilizar as empresas para um especial cuidado e para a não discriminação deste tipo de trabalhadoras e de trabalhadores".

"Numa sociedade tão envelhecida, não podemos, por um lado, dizer que precisamos de mais crianças e de rejuvenescer a nossa comunidade e, por outro, continuar a ter uma atitude hostil para com as famílias que têm filhos", sublinha a responsável da CITE.

De acordo com o jornal Público, as empresas comunicaram 2170 casos de despedimentos e não renovações de contratos a grávidas em 2024, naquele que é o pior valor em quatro anos. O Código do Trabalho obriga as empresas a comunicar à Comissão para a Igualdade no Trabalho qualquer intenção de pôr termo aos contratos com trabalhadoras grávidas ou em situações de parentalidade, para que seja avaliada a legalidade da decisão.

No entanto, a presidente da CITE destaca que não é possível saber se "esses números resultam do facto de haver mais casos, ou se é pelo facto das empresas terem melhor conhecimento da lei". Poderá, por isso, "haver mais empresas a proceder a essa obrigação da comunicação relativa a contratos a prazo".

"O que é certo", diz, "é que o número aumentou". É "um número alto, que deve preocupar" e que não se sabe se, na realidade não será superior.

Carla Tavares destaca ainda que, nas comunicações que chegam à CITE "há um número bastante elevado de trabalhadoras com nome estrangeiro", apesar de não ser possível, "obviamente, dizer se são portuguesas ou não".

