“O problema é o saco que fica de fora”. Leitão volta a trazer o lixo para a campanha

“Se há coisa que é preciso resolver é gerir melhor, o que defendo é a manutenção do modelo descentralizado com melhor articulação , o que não tem havido com esta Câmara.” Para começo de conversa Alexandra Leitão esclarece que a recolha do lixo é uma competência da autarquia e que, atualmente, às juntas de freguesia compete "as varreduras e lavagens das calçadas”.

Seguindo as datas que estavam já combinadas, Leitão foca-se no tema que traz para o dia de campanha: a recolha de lixo. “Tem sido um assunto com papel central” por estes dias, reforça.

Ao mesmo debate faltou também Carlos Moedas e tal facto é usado pela candidata da coligação Viver Lisboa como justificação parcial: “este debate era novamente um debate a 9, não tinha nada contra isso, mas sem estar o incumbente seria pouco esclarecedor; acresce que tinha agenda pré-determinada”.

À hora em que deveria estar a debater na Antena 1 com os restantes candidatos à Câmara de Lisboa, Alexandra Leitão tem marcadas duas visitas de campanha: a primeira para falar com os funcionários municipais do edifício central da Câmara no Campo Grande; a segunda no Centro Operacional de Resíduos.

Agora, “o problema é o saco que fica de fora”. A candidata da coligação que junta PS, Bloco de Esquerda, Livre e PAN afirma que se há ecopontos cheios então é preciso mais recolha de lixo e denuncia que há muitos prédios que pedem mais caixotes e que ficam um ano até os receberem: “Não há caixote fica o lixo no chão”.

O saco do lixo está fora do caixote. É um problema da Junta ou da Câmara? Leitão promete, se eleita, resolver a questão e diz que, acima de tudo, o problema é a falta de articulação. A Moedas deixa mais um recado: “O atual presidente faz uma coisa que é pôr a Câmara contra as Juntas, os trabalhadores da Higiene Urbana da Câmara contra os da Junta”. Fala num erro crasso que nada soluciona.

“A cidade nunca esteve tão suja, a recolha nunca foi tão má”. Quando questionada pela Renascença se esta não é uma dificuldade que vem já de trás, dos tempos de Fernando Medina e de António Costa à frente de Lisboa, responde: “Não vou entrar no passa-culpas, sei que agora está pior, é um diagnóstico consensual, vou iniciar um novo ciclo que vai gerir melhor”. E, se necessário, com mais trabalhadores.

O programa desta segunda-feira termina com um dos momentos mais altos destas duas semanas de campanha: um jantar-comício no Pavilhão Casal Vistoso com a presença de José Luís Carneiro (PS), Rui Tavares (Livre) e de Inês Sousa Real (PAN). Mariana Mortágua, líder do Bloco de Esquerda, ainda não está confirmada. Depois de ter chegado ontem à noite ao Aeroporto de Lisboa vinda de Israel, “estará ainda a recuperar”, explica Alexandra Leitão que adianta ainda que lhe enviou apenas uma mensagem “a saber se estava bem”.