PJ recupera quatro obras de arte do espólio de João Rendeiro em Paris

06 out, 2025 - 19:42

Quatro obras de arte do espólio de João Rendeiro foram recuperadas em Paris pela Polícia Judiciária. A operação decorreu numa leiloeira internacional, ao abrigo de uma investigação europeia.

A Polícia Judiciária (PJ) recuperou quatro obras de arte pertencentes ao espólio de João Rendeiro e de Maria de Jesus Rendeiro, durante uma operação realizada a 23 de setembro numa leiloeira internacional em Paris, França.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

A ação foi conduzida pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção, em estreita articulação com o Ministério Público e com as autoridades francesas, no âmbito da Decisão Europeia de Investigação (DEI) inserida no processo “D’Arte Asas”. O inquérito tem por objetivo apurar o desaparecimento de obras de arte apreendidas judicialmente.

As obras agora recuperadas são “Os Cães de Barcelona”, de Paula Rego, “O Cavaleiro”, de Amadeo de Souza Cardoso, “Dichter E”, de Karel Appel, e “Momento I”, de Juan Muñoz. Estão avaliadas em centenas de milhares de euros e deverão regressar a Portugal ainda durante o mês de outubro.

“Estas apreensões somam-se a dezenas de outras já realizadas pela Polícia Judiciária, em diferentes países, envolvendo obras de artistas de renome internacional”, refere a PJ em comunicado.

Desde o início do processo, a investigação permitiu à PJ identificar, apreender e recuperar bens avaliados em cerca de 70 milhões de euros, incluindo imóveis, viaturas de gama alta e diversas contas bancárias.

